Twitter дозволить користувачам вимикати лічильник переглядів

Соціальна мережа Twitter змінить свою нову функцію підрахунку переглядів і дозволить користувачам за бажання відключати її.
Про це власник компанії Ілон Маск написав 24 грудня у відповідь на коментар про новий дизайн.
«Ми приведемо до ладу естетику та додамо можливість відключати його [лічильник], але я думаю, що він сподобається майже всім», — сказав він.
22 грудня у Twitter зʼявився лічильник переглядів для кожного допису. Ілон Маск підрахував, що понад 90% користувачів читають Twitter, але не пишуть твіти, не відповідають і не лайкають, оскільки їхні дії побачать інші користувачі, а функція з лічильником має продемонструвати, наскільки Twitter «живіший».
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника. За словами Маска, він піде з посади головного виконавчого директора Twitter, коли знайде «дурня, який візьметься за цю роботу».
- 20 грудня Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни в політиці соцмережі Twitter зможуть лише власники передплати.