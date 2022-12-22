Twitter показуватиме кількість переглядів кожного допису

У соцмережі Twitter зʼявиться лічільник переглядів для кожного допису.

Про це заявив її власник Ілон Маск.

«Twitter запускає підрахунок переглядів, щоб ви могли бачити, скільки разів переглядали твіт! Це нормально [уже діє] для відео», — написав Маск.

За його словами, це продемонструє, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися. Маск підрахував, що понад 90% користувачів читають Twitter, але не пишуть твіти, не відповідають і не лайкають, оскільки їхні дії побачать інші користувачі.