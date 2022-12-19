Зеленський назвав кількість нових дронів-камікадзе, які росія отримала від Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова партія іранських дронів-камікадзе Shahed-136 складається з 250 БпЛА.

Про це він заявив під час звернення до учасників зустрічі лідерів Обʼєднаних експедиційних сил Сполученого Королівства.

«Цієї ночі Україна знову була атакована іранськими дронами. 34 «шахіди». Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це «шахіди» з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук — стільки всього «шахідів» зараз отримано державою-терористом», — сказав він.