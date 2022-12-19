Українська ППО за ніч збила 30 із 35 іранських дронів

У ніч з 18 на 19 грудня Протиповітряна оборона збила 30 з 35 іранських дронів. Про це командування Повітряних сил повідомило вранці 19 грудня.

Безпілотники росія запускала зі східного узбережжя Азовського моря.

Вже відомо, що, крім Київської області, іранськими дронами атакували і Дніпропетровську, там вдалося збити два безпілотники.