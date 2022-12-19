Українська ППО за ніч збила 30 із 35 іранських дронів

У ніч з 18 на 19 грудня Протиповітряна оборона збила 30 з 35 іранських дронів. Про це командування Повітряних сил повідомило вранці 19 грудня.
Безпілотники росія запускала зі східного узбережжя Азовського моря.
Вже відомо, що, крім Київської області, іранськими дронами атакували і Дніпропетровську, там вдалося збити два безпілотники.
- 17 грудня українська військова розвідка повідомила, що росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.
- За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, щоб виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.