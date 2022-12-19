Росія вранці атакувала Київ іранськими дронами, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури і постраждалі

Росія вранці 19 грудня атакувала Київ іранськими дронами, вдалось збити 15 з 20, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють», — розповів Сергій Попко, начальник КМВА.

Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих.