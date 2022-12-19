Росія вранці атакувала Київ іранськими дронами, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури і постраждалі

Росія вранці 19 грудня атакувала Київ іранськими дронами, вдалось збити 15 з 20, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
«На жаль, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Аварійні служби ліквідовують наслідки. Інформацію щодо жертв та руйнувань уточнюють», — розповів Сергій Попко, начальник КМВА.
Глава Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки. Попередньо, двоє постраждалих.
- 17 грудня українська військова розвідка повідомила, що росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.
- За день до ракетної атаки 16 грудня росіяни застосували атаку іранськими безпілотниками, щоб виявити розташування нашої ППО та скорегувати наступну атаку ракетами. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.