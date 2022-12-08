Суд заочно заарештував ексголову Нацбанку Кирила Шевченка

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка.
Про це він повідомив у Facebook.
«До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозвʼязку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення — безстрокове тримання під вартою без права внесення застави — є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих», — заявив він.
Центр протидії корупції пояснив, що ухвала суду відкриває шлях для внесення Шевченка до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію. У разі ж повернення до України, його мають затримати на кордоні й доставити до суду протягом 48 годин.
- 4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Того ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку, замість нього призначили колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного.
- 24 жовтня Шевченка оголосили в розшук. Він назвав справу проти нього політизованою.