Суд заочно заарештував ексголову Нацбанку Кирила Шевченка

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка.

Про це він повідомив у Facebook.

«До останньої хвилини сподівався, що суд надасть мені можливість взяти участь у засіданні в форматі відеозвʼязку. Однак моє клопотання, попри наявну технічну можливість та очевидну доцільність, вчергове було відхилено. Ніхто не став, і вочевидь від початку не збирався, слухати іншу сторону. Прийняте рішення — безстрокове тримання під вартою без права внесення застави — є винятковою і найсуворішою мірою з усіх можливих», — заявив він.

Центр протидії корупції пояснив, що ухвала суду відкриває шлях для внесення Шевченка до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію. У разі ж повернення до України, його мають затримати на кордоні й доставити до суду протягом 48 годин.