Рада призначила нового очільника Нацбанку

Верховна Рада проголосувала за призначення нового голови Національного банку України. Ним став колишній очільник Ощадбанку Андрій Пишний.

Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп від «Слуги народу» Ольга-Василевська Смаглюк.

За це рішення проголосували 290 нардепів.

У середині 2000-х років Пишний працював на вищих менеджерських посадах в Ощадбанку і в Укрексімбанку. З 2014 по 2019 рік він був керівником Ощадбанку, а з травня 2022 року є радником Сергія Наумова — голови правління цього банку.