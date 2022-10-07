Рада призначила нового очільника Нацбанку

Верховна Рада проголосувала за призначення нового голови Національного банку України. Ним став колишній очільник Ощадбанку Андрій Пишний.
Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп від «Слуги народу» Ольга-Василевська Смаглюк.
За це рішення проголосували 290 нардепів.
У середині 2000-х років Пишний працював на вищих менеджерських посадах в Ощадбанку і в Укрексімбанку. З 2014 по 2019 рік він був керівником Ощадбанку, а з травня 2022 року є радником Сергія Наумова — голови правління цього банку.
- 4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку.