Зеленський запропонував Раді звільнити голову Нацбанку

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення голови Національного банку Кирила Шевченка.
Про це повідомляється на сайті Ради.
Проєкт постанови направили на розгляд комітету Ради. У середу нардеп Ярослав Железняк повідомив, що фінансовий комітет Верховної Ради не схвалив постанову про звільнення Шевченка з посади голови НБУ, оскільки Офіс президента не встиг подати подання на звільнення.
- Напередодні голова Національного банку Кирило Шевченко подав у відставку. Своє рішення він пояснив станом здоровʼя.
- 1 липня 2020 року голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку. Причиною він назвав «систематичний політичний тиск». 3 липня Верховна Рада звільнила Смолія з посади голови Нацбанку.
- В Офісі президента заявили, що незалежність Нацбанку залишається пріоритетом для влади, про що неодноразово казав Зеленський.
- 16 липня того ж року фінансовий комітет Ради підтримав кандидатуру Кирила Шевченка, після чого Верховна Рада проголосувала за його призначення головою НБУ.