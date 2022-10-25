«Із нафталінової справи хочуть зліпити «перемогу». Колишній глава НБУ Кирило Шевченко прокоментував оголошення в розшук

Колишній голова Національного банку прокоментував рішення Національного антикорупційного бюро оголосити його в розшук. Відповідний допис він зробив у Facebook 25 жовтня.
Так, Шевченко заявив, що перебуває на консульському обліку в країні ЄС і офіційно повідомив НАБУ про своє фактичне місцеперебування, а також попросив у посольства приміщення для організації відеозв’язку на час допиту, коли його призначать.
«Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством. Але вочевидь питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї «нафталінової» справи хочуть зліпити «перемогу». Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу», — додав Кирило Шевченко.
У розшук його оголосили 24 жовтня у рамках справи про розкрадання 200 мільйонів гривень в Укргазбанку (Шевченко був його головою правління).
- 4 жовтня колишній голова НБУ Кирило Шевченко подав у відставку «з причин, повʼязаних зі здоровʼям». Президент схвалив це рішення.
- Уже 6 жовтня НАБУ повідомило про підозру Шевченку. Справа стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку. Ідеться про схему виводу 206 мільйонів гривень протягом 2014—2019 років. Цього ж дня Верховна Рада звільнила Шевченка з посади голови Нацбанку, замість нього призначили колишнього очільника Ощадбанку Андрія Пишного.