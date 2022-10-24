НАБУ оголосило в розшук ексголову Нацбанку Кирила Шевченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка у справі про розкрадання 200 мільйонів гривень в Укргазбанку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

У розшук також оголосили одного із заступників голови правління Укргазбанку та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови — Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

«Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак у спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук», — повідомили в НАБУ.