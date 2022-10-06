Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Нацбанку

Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку. За це рішення проголосували 263 депутати.

Про це повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

«Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло в турборежимі», — написав він.

Також нардеп повідомив, що Комітет з питань фінансової політики збереться сьогодні о 19:00, щоб розглянути призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ. Президент вже вніс кандидатуру Пишного до Ради.

У середині 2000-х років Пишний працював на вищих менеджерських посадах в Ощадбанку і в Укрексімбанку. З 2014 по 2019 рік він був керівником Ощадбанку, а з травня 2022 року є радником Сергія Наумова — голови правління цього банку.