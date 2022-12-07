Конституційний суд звільнив трьох своїх суддів

Конституційний суд України звільнив з посад трьох суддів.
Про це повідомляє сайт суду.
«У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного суду України у відставку на підставі поданих ними заяв», — ідеться в повідомленні. Суд задовільнив їхні заяви.
Минулого року Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку декларацій суддів Конституційного суду. Тоді в деклараціях Сліденка та Саса агентство знайшло незначні порушення.
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