Суд заочно арештував колишнього главу Конституційного суду Тупицького. Тепер його можуть екстрадувати з Австрії

Подільський районний суд Києва заочно арештував колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького. Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах свого знайомого — колишнього голови Вищого господарського суду України, підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або давав неправдиві показання у справі про незаконне заволодіння «Зуївським енергомеханічним заводом».
Крім того, упродовж 2018—2019 років Тупицький надавав слідчому Генеральної прокуратури України в цьому ж провадженні неправдиві показання в поєднані зі штучним створенням доказів.
- 19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру в підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень, а 16 липня 2021 року — у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. Він начебто вчиняв це повторно і був у змові.
- На початку квітня 2022 року Державне бюро розслідувань почало розслідувати незаконну втечу за кордон (у Відень) Тупицького. Слідчі вважають, що в період війни Тупицький залишив межі України без проходження прикордонного і митного контролю та без перевірки документів, які надають право на виїзд за кордон.
- 27 травня 2022 року Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.