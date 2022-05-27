Колишнього главу Конституційного суду Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук

Подільський суд Києва 27 травня задовольнив клопотання прокуратури і оголосив колишнього голову і суддю Конституційного суду України Олександра Тупицького в міжнародний розшук.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Оголосити його у розшук вирішили через систематичну неявку на судові засідання. Наступним кроком прокуратури буде клопотання про заочне обрання Тупицькому запобіжного заходу — арешту. Після цього Україна зможе звертатись до Австрії із запитом про екстрадицію обвинуваченого.

За версією слідства, в жовтні 2018 року Тупицький з корисливих мотивів та в інтересах свого знайомого — колишнього Голови Вищого господарського суду України, підкупив свідка, щоб той відмовився від показань або давав неправдиві показання у справі про незаконне заволодіння «Зуївським енергомеханічним заводом».

Крім того, упродовж 2018—2019 років Тупицький надавав слідчому Генеральної прокуратури України в цьому ж провадженні неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів.