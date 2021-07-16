Колишньому голові КС Тупицькому повідомили про нову підозру

Зазначається, що Тупицький у змові з головним бухгалтером КС втрутились у роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби України і спотворили інформацію про дійсного підписувача документів.

Колишньому голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому повідомили про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. Він начебто вчиняв це повторно і був у змові.

За даними слідства, Тупицький після відсторонення від посади передав захищений електронний носій із власним електронним підписом та пароль до нього головному бухгалтеру і надав вказівку використати цей ключ — ним підписали понад 200 електронних платіжних доручень, електронних документів з бюджетних зобов’язань, з розподілу показників кошторисів та кошторисних призначень тощо. Ключем користувались навіть коли Тупицький був за кордоном.

Нагадаємо, що 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України». Однак 14 липня 2021 року Касаційний адмінсуд скасував цей указ Зеленського.

А перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним і наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.