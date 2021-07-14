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Касаційний адмінсуд скасував указ Зеленського, яким скасували призначення Тупицького суддею КС

Автори:
Ангеліна Шеремет, Оксана Коваленко
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Касаційний адмінсуд скасував указ Зеленського, яким скасували призначення Тупицького суддею КС

Конституційний суд України / Facebook

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у середу, 14 липня, визнав незаконним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Тупицького Олександр Лещенко.

Зазначимо, що Касаційний адмінсуд був судом першої інстанції, тому не виключено, що буде апеляція, яку буде розглядати Велика палата Верховного суду. Згодом джерела в Офісі президента у коментарі «Бабелю» заявили, що апеляція буде.

Нагадаємо, що 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».