Касаційний адмінсуд скасував указ Зеленського, яким скасували призначення Тупицького суддею КС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у середу, 14 липня, визнав незаконним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.
Про це «Бабелю» повідомив адвокат Тупицького Олександр Лещенко.
Зазначимо, що Касаційний адмінсуд був судом першої інстанції, тому не виключено, що буде апеляція, яку буде розглядати Велика палата Верховного суду. Згодом джерела в Офісі президента у коментарі «Бабелю» заявили, що апеляція буде.
Нагадаємо, що 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- 29 грудня 2020 року Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним і наголосили, що суд продовжує працювати у штатному режимі.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня 2020 року. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.