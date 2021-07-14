Касаційний адмінсуд скасував указ Зеленського, яким скасували призначення Тупицького суддею КС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду у середу, 14 липня, визнав незаконним та скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

Про це «Бабелю» повідомив адвокат Тупицького Олександр Лещенко.

Зазначимо, що Касаційний адмінсуд був судом першої інстанції, тому не виключено, що буде апеляція, яку буде розглядати Велика палата Верховного суду. Згодом джерела в Офісі президента у коментарі «Бабелю» заявили, що апеляція буде.