Кассационный админсуд отменил указ Зеленского, которым отменили назначение Тупицкого судьей КС

Кассационный административный суд в составе Верховного суда в среду, 14 июля, признал незаконным и отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Об этом «Бабелю» сообщил адвокат Тупицкого Александр Лещенко.

Отметим, что Кассационный админсуд был судом первой инстанции, поэтому не исключено, что будет апелляция, которую будет рассматривать Большая палата Верховного суда. Впоследствии источники в Офисе президента в комментарии «Бабелю» заявили, что апелляция будет.