Служба безпеки України проводить обшуки на обʼєктах УПЦ МП в Полтавській області

Служба безпеки України проводить на об’єктах Української православної церкви московського патріархату в Полтавській області.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Обшуки проходять у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ МП та єпархіальному управлінні Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ МП.
Правоохоронці оглядають територію та приміщення, щоб виявити осіб, які, «можливо, причетні до діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предмети, заборонені до обігу».
- У кінці листопада СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Серія обшуків почалася після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Священнику за це повідомили про підозру.
- Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків знайшли численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією.
- 1 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із росією. Насамперед це торкнеться Української православної церкви московського патріархату.