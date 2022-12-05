Служба безпеки України проводить обшуки на обʼєктах УПЦ МП в Полтавській області

Служба безпеки України проводить на об’єктах Української православної церкви московського патріархату в Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обшуки проходять у Мгарському Спасо-Преображенському чоловічому монастирі Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ МП та єпархіальному управлінні Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ МП.

Правоохоронці оглядають територію та приміщення, щоб виявити осіб, які, «можливо, причетні до діяльності на шкоду державному суверенітету України, і предмети, заборонені до обігу».