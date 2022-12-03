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СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Служба безпеки України опублікувала список представників Української православної церкви московського патріархату, які рішенням Ради національної безпеки та оборони потрапили під санкції.

У списку 10 фігурантів:

  • Екснардеп Вадим Новинський (клірик УПЦ);
  • Намісник Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь;
  • Митрополит Симферопольський и Кримський Ростислав Швець (Лазар);
  • Митрополит Феодосійський і Керченський Володимир Удовенко (Платон);
  • Єпископ Коктебельский В’ячеслав Опанасенко (Агафон);
  • Єпископ Джанкойський і Роздольненський Олександр Овсянніков (Олексій);
  • Єпископ Бахчисарайський Калленік Костянтин Чернишов (Калленік);
  • Архієпископ Ровеньківський і Свердловський Олександр Таранов (Аркадій); 
  • Колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Олег Іванов (Єлисей); 
  • Колишній митрополит Роменський і Буринський Олексій Масленіков (Iосиф).

Більшість із них наразі перебуває на окупованих територіях або за кордоном. 

В СБУ нагадали, що вказані особи просували російські наративи і пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України і приєднали очолювані ними єпархії до російської православної церкви.

Накладені на них санкції діятимуть 5 років. Активи цих осіб в Україні заблоковані, вони не зможуть їх вивести за кордон, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак.