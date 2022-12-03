СБУ опублікувала список представників УПЦ МП, які потрапили під санкції

Служба безпеки України опублікувала список представників Української православної церкви московського патріархату, які рішенням Ради національної безпеки та оборони потрапили під санкції.

У списку 10 фігурантів:

Екснардеп Вадим Новинський (клірик УПЦ);

Намісник Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь;

Митрополит Симферопольський и Кримський Ростислав Швець (Лазар);

Митрополит Феодосійський і Керченський Володимир Удовенко (Платон);

Єпископ Коктебельский В’ячеслав Опанасенко (Агафон);

Єпископ Джанкойський і Роздольненський Олександр Овсянніков (Олексій);

Єпископ Бахчисарайський Калленік Костянтин Чернишов (Калленік);

Архієпископ Ровеньківський і Свердловський Олександр Таранов (Аркадій);

Колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Олег Іванов (Єлисей);

Колишній митрополит Роменський і Буринський Олексій Масленіков (Iосиф).

Більшість із них наразі перебуває на окупованих територіях або за кордоном.

В СБУ нагадали, що вказані особи просували російські наративи і пропаганду, співпрацювали з окупантами, виправдовували війну проти України і приєднали очолювані ними єпархії до російської православної церкви.

Накладені на них санкції діятимуть 5 років. Активи цих осіб в Україні заблоковані, вони не зможуть їх вивести за кордон, а також не зможуть купувати земельні ділянки, приватизувати держмайно та права інтелектуальної власності. Також вони позбавлені всіх нагород та відзнак.