У Хорватії ФБР провело обшуки на яхті медведчука

Співробітники ФБР провели обшук на пришвартованій у Хорватії яхті депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука.

Про це повідомляє Euractiv.

За даними видання Jutarnji List, обшук 92-метрової яхти Royal Romance, пришвартованої в місті Трогір на Адріатичному морі, проводився за ордером на обшук, виданим 15 листопада Міністерством юстиції США та підтвердженим окружним судом хорватського міста Спліт.

Прессекретар окружного суду Спліта, суддя Дінко Мешін підтвердив факт рейду, але відмовився повідомити більше деталей, оскільки операція була засекречена.