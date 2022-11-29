Компанія Apple зупинила більшість реклами у Twitter. Ілон Маск звинуватив техногіганта у цензурі

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Apple припинила більшу частину реклами в Twitter, і звинуватив компанію у цензурі.

Про це пише BBC.

Перед цим багато компаній висловили занепокоєння змінами у модеруванні контенту, які планує запровадити новий власник соцмережі. Маск, у свою чергу, зазначив, що у Twitter сталося «значне» падіння доходів, та сказав, що активісти тиснуть на рекламодавців.

Він звинуватив компанію Apple у «цензурі» та розкритикував її політику, зокрема плату, яку вона стягує за покупки у магазині програм.

«Apple майже припинила рекламу в Twitter. Вони ненавидять свободу слова в Америці?» — написав він та звернувся безпосередньо до генерального директора Apple із запитанням: «Що відбувається, Тім Кук?»

Маск також стверджував, що Apple погрожувала заблокувати Twitter у своєму магазині додатків, але не сказала, чому.

За даними газети The Washington Post, Apple була найкращим рекламодавцем у Twitter. Вона витратила $48 мільйонів на рекламу у соцмережі у першому кварталі 2022 року.

Компанія Apple не відповіла на запит про коментарі.