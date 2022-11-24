Наступного тижня Twitter почне відновлювати заблоковані акаунти

Новий власник Twitter Ілон Маск анонсував початок розблокування раніше заморожених акаунтів соцмережі.

Про це він написав на своїй сторінці.

«Народ висловив свою думку. Велика амністія розпочнеться наступного тижня», — написав Маск. Напередодні він провів опитування в соцмережі, в якому спитав, чи варто Twitter розблокувати акаунти, які не порушували закон або не займалися «кричущим спамом». 72% з тих, хто взяв участь у голосуванні, підтримали такий крок.