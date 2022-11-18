Анджей Дуда: Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ситуація з падінням ракети на території Польщі може повторитися, і Варшава має бути готова до такого розвитку подій, передає Укрінформ.

«На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що ситуації, повʼязані з різними нещасними випадками внаслідок війни, можуть повторитися», — сказав Дуда та висловив сподівання, що такого більше не буде.

«Ми робимо все можливе, щоб такого не сталося», — додав він.

Дуда каже, що, на думку польських військових експертів, жодна система ППО не встигла б перехопити цю ракету над територією Польщі в той момент, коли вона летіла до місця падіння.