Україна звільнила з полону ще 45 військових

Україна повернула з російського полону ще 45 військових Збройних сил. Про це 11 листопада повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед них солдати та сержанти, які у боях захищали державу. Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
- 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 13 жовтня — 20 військових, а 17 жовтня — 108 українок, серед яких 37 евакуйованих з «Азовсталі».
- 26 жовтня Україна звільнила з полону 10 військових і забрала тіло американського добровольця. 29 жовтня Україна повернула з полону 52 військових, які обороняли Маріуполь.
- 3 листопада додому повернулись ще 107 воїнів, серед них 74 захисники «Азовсталі».