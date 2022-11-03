Україна повернула з полону росіян 107 воїнів. Серед них 74 захисники «Азовсталі»

Україна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених — бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє «азовців», а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійцф захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.
«Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених і лежачих з Маріуполя, з «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії», — повідомив Єрмак.
- 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 13 жовтня — 20 військових, а 17 жовтня — 108 українок, серед яких 37 евакуйованих з «Азовсталі».
- 26 жовтня Україна звільнила з полону 10 військових і забрала тіло американського добровольця. 29 жовтня Україна повернула з полону 52 військових, які обороняли Маріуполь.