Україна повернула з полону росіян 107 воїнів. Серед них 74 захисники «Азовсталі»

Україна та росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107. Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених — бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє «азовців», а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійцф захищали «Азовсталь». Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.

«Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених і лежачих з Маріуполя, з «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії», — повідомив Єрмак.