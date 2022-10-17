Україна та росія обмінялись полоненими. Додому повернулися 108 жінок

Україна та росія обмінялись полоненими — додому вдалось повернути 108 жінок. Про це 17 жовтня повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених — 37 евакуйованих із «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них:
- 35 захисниць із ЗСУ;
- 32 — Військово-морські сили;
- 12 — Територіальна оборона;
- 8 — Національна гвардія (дві — з «Азову»);
- 5 — Державна спеціальна служба транспорту;
- 4 — Державна прикордонна служба;
- 12 цивільних.
Серед звільнених були дівчата, яких незаконно увʼязали на окупованих територіях Донецької та Луганської областей ще до 24 лютого. «Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась в перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», — пояснив Андрій Єрмак.