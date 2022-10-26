Україна звільнила з полону 10 військових і забрала тіло американського добровольця

Україна звільнила з полону ще 10 своїх військовослужбовців.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів», — написав Єрмак.
Також українській стороні передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.
- 17 жовтня Україна та росія обмінялись полоненими — додому вдалось повернути 108 жінок .
- 13 жовтня Україна звільнила з російського полону ще 20 людей: 14 воїнів ЗСУ, чотирьох воїнів Територіальної оборони, одного нацгвардійця та бійця Військово-морських сил.