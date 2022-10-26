Україна звільнила з полону 10 військових і забрала тіло американського добровольця

Україна звільнила з полону ще 10 своїх військовослужбовців.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів», — написав Єрмак.

Також українській стороні передали тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.