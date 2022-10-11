Україна повернула з полону 32 воїнів

Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ, які брали участь жорстоких боях з окупантами. Декого з них вважали зниклим безвісти. Наразі вони проходять медичний огляд і невдовзі побачать своїх рідних.

Щодо загиблого, то окупанти передали тіло дитячого тренера з футбольного клубу «Динамо» (Львів). Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, а з початком вторгнення пішов на війну добровольцем. Фіалка загинув у бою за Україну 1 вересня.