Україна повернула з полону 52 військових, які обороняли Маріуполь

Україна та росія обмінялися полоненими. Українська сторона повернула додому 52 захисників, які обороняли Маріуполь. Це офіцери, медики, сержанти та солдати.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених — 12 нацгвардійців, включно з двома «азовцями», 18 моряків, 8 прикордонників, 9 бійців Тероборони, троє воїнів ЗСУ і двоє цивільних.

«Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі», і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону, і добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем Москва, а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні», — повідомив Єрмак.

Ватажок самопроголошеної «днр» денис пушилін заявив, що російська сторона отримала 50 своїх бійців.