За час повномасштабного вторгнення Україна звільнила з полону майже тисячу людей

Протягом повномасштабного вторгнення Україна провела з окупантами 28 обмінів полоненими.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«З початку повномасштабного вторгнення вже здійснили 28 обмінів і звільнили 978 людей (серед них 99 цивільних)», — заявила вона. Перемовини про звільнення та обміни військовополонених постійно тривають, зазначила Маляр.
Також, у четвер на брифінгу в Military Media Center спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що СБУ опікується питаннями передачі та репатріації тіл загиблих у війні з росією військових. «За результатами цієї роботи на підконтрольну Україні територію вже повернені 579 тіл оборонців», — сказав він.
- Напередодні стало відомо, що Україна звільнила з полону ще 10 своїх військовослужбовців.
- 17 жовтня Україна та росія обмінялись полоненими — додому вдалось повернути 108 жінок.
- 13 жовтня Україна звільнила з російського полону ще 20 людей: 14 воїнів ЗСУ, чотирьох воїнів Територіальної оборони, одного нацгвардійця та бійця Військово-морських сил.