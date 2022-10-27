За час повномасштабного вторгнення Україна звільнила з полону майже тисячу людей

Протягом повномасштабного вторгнення Україна провела з окупантами 28 обмінів полоненими.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«З початку повномасштабного вторгнення вже здійснили 28 обмінів і звільнили 978 людей (серед них 99 цивільних)», — заявила вона. Перемовини про звільнення та обміни військовополонених постійно тривають, зазначила Маляр.

Також, у четвер на брифінгу в Military Media Center спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко повідомив, що СБУ опікується питаннями передачі та репатріації тіл загиблих у війні з росією військових. «За результатами цієї роботи на підконтрольну Україні територію вже повернені 579 тіл оборонців», — сказав він.