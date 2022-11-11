Нацбанк тимчасово відсторонив Вʼячеслава Богуслаєва від управління Мотор-банком

Національний банк України заборонив президенту «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву користуватися правом голосу 100% акцій Мотор-банку строком на один рік. НБУ визнав його ділову репутацію небездоганною.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Підставою для такого рішення стала інформація про наявність у Богуслаєва громадянства російської федерації з 2000 року.

Тепер, відповідно до статті 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність», право голосу щодо акцій банку, а також право брати участь в управлінні ним переходять до довіреної особи, яку призначить Нацбанк.