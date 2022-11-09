«Схеми»: Президент «Мотор Січі» Богуслаєв приховував нерухомість у Москві

Президент АТ «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, що може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.

Про це ідеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

За даними журналістів, Богуслаєв з 2002 року мав у власності щонайменше два обʼєкти нерухомості приблизною вартістю $350 тисяч.

Обидва обʼєкти розташовані в Хорошевському районі Москви — це квартира у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року) та складські приміщення в будівлі на вулиці Зорге, 7а (у власності з 2002 року).

Жодний з цих обʼєктів не був зазначений у майнових деклараціях.