«Схеми»: Президент «Мотор Січі» Богуслаєв приховував нерухомість у Москві

Президент АТ «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв приховував нерухомість у Москві, що може свідчити про порушення антикорупційного законодавства.
Про це ідеться у розслідуванні проєкту «Схеми».
За даними журналістів, Богуслаєв з 2002 року мав у власності щонайменше два обʼєкти нерухомості приблизною вартістю $350 тисяч.
Обидва обʼєкти розташовані в Хорошевському районі Москви — це квартира у житловому комплексі за адресою Хорошевське шоссе, 84, корпус 6 (у власності Богуслаєва з 2006 року) та складські приміщення в будівлі на вулиці Зорге, 7а (у власності з 2002 року).
Жодний з цих обʼєктів не був зазначений у майнових деклараціях.
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення.
- 24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією, а журналісти проєкту «Схеми» виявили в нього російський паспорт.
- 4 листопада СБУ заарештувала майно Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства на майже мільярд гривень.