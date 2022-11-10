Польща передала Україні понад 1,5 тисячі терміналів Starlink

Україна отримала від Польщі 1 570 терміналів супутникового звʼязку Starlink.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
«Ці термінали від польського уряду допоможуть налагодити звʼязок там, де це необхідно. Наприклад, у звільнених містах та селах завдяки Старлінкам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де жителі зможуть збиратися та підключатися до інтернету», — йдеться у повідомленні.
Міністерство також планує розгорнути мережу Starlink не тільки на деокупованих територіях, а й у всіх містах України. Це потрібно, щоб люди мали доступ до звʼязку навіть під час блекауту. Крім цього, терміналами забезпечать «Укрзалізницю», щоб пасажири та працівники були на звʼязку в дорозі.
З початку повномасштабного вторгнення від донорів та партнерів Україна отримала понад 20 тисяч терміналів Starlink. З них 5 тисяч — за підтримки уряду Польщі. Тепер це ще 1 570 терміналів від наших стратегічних партнерів, які допоможуть Україні залишатися на звʼязку.
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