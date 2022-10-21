Резніков: Україна знайшла джерела фінансування Starlink для військових

Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Starlink для своїх військових.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Politico.

У разі необхідності звʼязок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Резніков розповів, що Київ вийшов на прямий звʼязок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів.

За словами міністра оборони, контактувати з Маском взявся міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Він відповідає за цифровізацію і має прямий звʼязок з Ілоном Маском. У них особисте спілкування, і Михайло дуже позитивно оцінив ситуацію під час їхнього останнього обговорення цього питання», — заявив міністр.