CNN: Із 24 жовтня для українських військових не працюють 1 300 терміналів Starlink — «через проблеми з фінансуванням»

Одне з них заявило, що термінали вимкнули через «відсутність фінансування». За даними цього джерела, українські військові платили по $2 500 на місяць за те, щоб кожен із 1 300 блоків залишався підключеним, унаслідок чого загальна вартість до вересня збільшилася майже до $20 мільйонів. Зрештою, військові більше не могли дозволити собі платити за Starlink.

Із 24 жовтня для українських військових відключились 1 300 терміналів Starlink через проблеми з фінансуванням. Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела.

Відключення торкнулося блоку з 1 300 терміналів, які Україна придбала в березні у британської компанії та використала для бойових операцій. Перш ніж термінали повністю відключилися, на початку жовтня Міністерство оборони України звернулося до своїх британських колег із проханням сплатити щомісячний рахунок у розмірі $3,25 мільйона. Британський чиновник сказав, що після обговорень між міністерствами «було вирішено, що військові можливості мають вищий пріоритет».

«Ми підтримуємо низку терміналів, які мають пряме тактичне значення для українських військових у відображенні російського вторгнення», — сказав британський чиновник CNN.

У вересні SpaceX написала листа до Пентагона, в якому заявила, що в Україні майже 20 тисяч терміналів Starlink. Більшість з них придбали за рахунок зовнішнього фінансування, зокрема від урядів США, Польщі та Великої Британії. Ці джерела фінансування також сплачували приблизно 30% щомісячного рахунку за користування. Скільки терміналів використовують саме в армії — невідомо.