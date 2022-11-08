Фінляндія допоможе Україні транспортувати зерно в Африку

Фінляндія підтримає рейс Всесвітньої продовольчої програми, який доставлятиме зерно з України до Сомалі.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Водночас Фінляндія збільшує гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольства.

Зараз Фінляндія виділяє регіону гуманітарну допомогу на загальну суму €15,7 мільйона. З них майже €7 мільйонів підуть на підтримку транспортування зерна за Всесвітньою продовольчою програмою.

«Критично важливо, щоб транспортування зерна з України в Африканський Ріг можна було продовжити. Тут ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму», — сказав міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.