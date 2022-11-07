Міністр торгівлі Великої Британії планує відвідати Тайвань. Китай виступив проти

Міністр торгівлі Великої Британії Грег Хендс планує відвідати Тайвань із дводенним візитом. Він зустрінеться з президентом Цай Ін Венем та візьме участь у 25 щорічних торгових переговорах Сполученого Королівства та Тайваню. У Пекіні засудили ці наміри.

Про це пише Reuters.

Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Пекін рішуче виступає проти будь-якої форми офіційних обмінів між Великою Британією і Тайванем.

«Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які офіційні обміни з Тайванем і припинити надсилати неправильні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню», — сказав він.

У Міністерстві економіки Тайваню відмовились від коментарів та заявили, що зустрічі, які вони організовують, закриті для ЗМІ.

«Особистий візит на Тайвань є чітким сигналом прихильності до зміцнення торговельних зв’язків Великої Британії та Тайваню. Як і Велика Британія, Тайвань є поборником вільної та чесної торгівлі на базі заснованої на правилах глобальної торгової системи», — заявили в британському Міністерстві міжнародної торгівлі.