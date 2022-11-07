Міністр торгівлі Великої Британії планує відвідати Тайвань. Китай виступив проти

Міністр торгівлі Великої Британії Грег Хендс планує відвідати Тайвань із дводенним візитом. Він зустрінеться з президентом Цай Ін Венем та візьме участь у 25 щорічних торгових переговорах Сполученого Королівства та Тайваню. У Пекіні засудили ці наміри.
Про це пише Reuters.
Речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Пекін рішуче виступає проти будь-якої форми офіційних обмінів між Великою Британією і Тайванем.
«Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які офіційні обміни з Тайванем і припинити надсилати неправильні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню», — сказав він.
У Міністерстві економіки Тайваню відмовились від коментарів та заявили, що зустрічі, які вони організовують, закриті для ЗМІ.
«Особистий візит на Тайвань є чітким сигналом прихильності до зміцнення торговельних зв’язків Великої Британії та Тайваню. Як і Велика Британія, Тайвань є поборником вільної та чесної торгівлі на базі заснованої на правилах глобальної торгової системи», — заявили в британському Міністерстві міжнародної торгівлі.
- 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання були схожі на «репетицію захоплення острова».
- 10 серпня влада Китаю опублікувала «Білу книгу», яку випускає кожні два роки. У ній викладена оборонна стратегія країни. В окремому бюлетені під назвою «Тайванське питання та обʼєднання Китаю в нову епоху» влада КНР просуває тезу про неминучість «повного воззʼєднання батьківщини». Пекін підкреслює, що «готовий створити широке місце для мирного воззʼєднання», але не виключає силового сценарію захоплення острова, зазначивши, що «немирні засоби будуть вжиті як крайній захід у ситуації, коли не буде вибору».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна, дві системи», яку запропонував Китай.
- Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.