Молдова висилає російського дипломата через ракетні удари по Україні

Молдова вирішила вислати співробітника посольства росії після сьогоднішніх ракетних ударів по Україні. Одна з ракет після збиття впала на території Молдови.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Молдови.
Про цей факт російську сторону повідомили вдень під час виклику посла російської федерації олега васнєцова до штаб-квартири МЗС.
«Під час виклику міністерство вкотре наголосило на тому, що ракетні обстріли сусідньої країни продовжують загострювати безпекові ризики, а громадяни Молдови все більше відчувають на собі згубні наслідки війни. Наголошувалося, що атаки на українську енергетичну інфраструктуру також породжують зростаючі загрози енергетичній безпеці країни», — заявили в МЗС.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Окупанти пошкодили у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Станом на 13:30 31 жовтня відомо про 13 постраждалих цивільних.
- Сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.
- 10 жовтня росіяни запустили по Україні ракети через територію Молдови. Уряд країни після цього вирішив придбати системи ППО.