Окупанти ракетною атакою пошкодили в Україні 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні

Ранковий обстріл росіян пошкодив у 10 регіонах України 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, окупанти атакували інфраструктуру України не тільки ракетами, а й дронами. Відомо, що ними атакували Дністровську дамбу, яка знаходиться у Чернівецькій області. Пошкоджено енергоінфраструктуру дамби, але загрози затоплення немає.

«Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50 випущених по нашій території ракет збито 44 [...]. На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення», — додав Шмигаль.