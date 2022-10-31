В Україні створять публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Інтернет роздаватимуть термінали Starlink

В Україні планують створити публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink.

Про це в інтерв`ю Forbes розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для створення точок використають частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі.

«Зараз ми думаємо, як під час відключень електроенергії забезпечити громадян максимально сталим звʼязком. Без світла в деяких регіонах не працюють і вежі мобільного звʼязку, і провайдери фіксованого інтернету. Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми. Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. В тому числі розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», — розповів Федоров.

Поки він не знає, скільки буде таких точок доступу, але наразі в Україні вже роблять тестові точки. Термінали Starlink вже відправили на локації.

«Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі — масштабування», — сказав міністр, додавши, що перші публічні точки запрацюють вже в листопаді.