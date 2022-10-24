Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Пентагон відмовиться фінансувати роботу мережі

Голова компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що супутникова мережа Starlink працюватиме в Україні, навіть якщо Міноборони США не погодится фінансувати роботу мережі.

Про це він написав у Twitter, коментуючи новину про те, що Євросоюз може надати кошти на оплату Starlink в Україні.

Маск написав, що повідомив про таке рішення міністру цифрової трансформації України Михайлу Федорову. Це сталося, за його словами, ще до публічних розмов про фінансування.

Федоров у відповідь подякував Маску.