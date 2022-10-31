МЗС Молдови засудило російську ракетну атаку на Україну. Одна з партій вимагає вислати посла рф

Міністерство закордонних справ Молдови засудило ранкову ракетну атаку росії на енергетичну інфраструктуру України.

У заяві МЗС сказано, що атака росії є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права. Міністерство зазначає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України завдають величезних економічних і соціальних збитків усій Європі, зокрема громадянам Молдови, які «відчувають на собі наслідки війни по сусідству».

Як повідомляє NordNews, після того як у прикордонному селі Наславча впала російська ракета, Молдовська національна партія зажадала вислати посла рф Олега Васнєцова.

«Після прольоту двох російських ракет над повітряним простором Республіки Молдова [10 жовтня] посол рф у Кишиневі Олег Васнєцов був викликаний у МЗС для пояснень. У саркастичній, недипломатичній формі російський посол попросив у молдовської сторони чіткі докази того, що російські ракети перетнули повітряний простір Республіки Молдова. Сьогодні в нас є доказ — у селі Наславча», — заявили у партії.

Реакція України

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що уламки збитої російської ракети справді могли впасти на території Молдови, але він зазначив, що її збивали лише тоді, коли вона летіла над територією України.

Він сказав, що росія запускає ракети через повітряний простір Молдови, що є злочином.

«Не вперше вони через Молдову бʼють ракетами по Україні, зокрема по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу безпілотних літальних апаратів за 5—10 км від румунського кордону. Тобто безпілотний апарат оперативно-тактичного рівня в такий спосіб провокує також країни НАТО. Ось, ми бачимо й наслідки», — сказав Ігнат.