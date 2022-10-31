У Нагірному Карабаху на мітинг за незалежність вийшли десятки тисяч людей

У столиці невизнаного Нагірного Карабаху Ханкенді (Степанакерт) пройшов мітинг за незалежність. Парламент самопроголошеної республіки підписав заяву про неприпустимість приєднання регіону до Азербайджану.

Про це повідомляє «Радио Свобода».

За даними уряду Нагірного Карабаху, на мітинг вийшли близко 40 тисяч людей. За іншими підрахунками, кількість протестувальників може сягати 70 тисяч.

Під час мітингу проходило позачергове засідання Національних зборів Нагірного Карабаху. Парламентарі ухвалили заяву про неприпустимість спроб приєднання республіки до Азербайджану та звернулися до Вірменії та росії.

Росії запропонували «запровадити додаткові політичні та військові механізми» з урахуванням небезпек, що загрожують існуванню республіки, а Вірменію закликали «захищати спільні інтереси двох вірменських республік».