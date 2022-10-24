Начальник ГУР Буданов: Російський терор із використанням дронів може тривати довго, а от ракетний — ні

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що росія ще довго може тероризувати Україну дронами-камікадзе, а от ракетами — ні, оскільки їхні запаси майже вичерпані.
Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».
«По «Іскандерах» — це близько 13% залишилося, по ракетах типу «Калібр-ПЛ», «Калібр-НК» — це близько 43%, по ракетах Х-101 та Х-555 теж близько 45%. Просідати нижче 30% взагалі дуже небезпечно, тому що це вже йде НЗ [недоторканий запас]. По «Іскандерах» росія вже давно пройшла НЗ, але по «Калібрах» і по Х-101, Х-555 ще намагаються якось утримуватися в межах своїх норм», — сказав Буданов.
За його словами, через нестачу ракет та через їхню невисоку ефективність і точність, росіяни були змушені використовувати іранські дрони Shahed-136 і Mohajer-6. Причому останній себе ніяк не показав, на відміну від дронів-камікадзе.
«Станом на 22 жовтня вони застосували близько 330 «шахедів». З них, наскільки я памʼятаю, 222 було збито. Інші, в тій чи іншій мірі, дійшли до своїх цілей — не завжди до своїх, інколи десь поряд, але 30% дронів доходять до цілей. Одноразова поставка партії — це біля 300 одиниць», — сказав Буданов, додавши, що наразі росіяни використовують другу партію.
Загалом, за даними ГУР, вони замовили 1 700 дронів-камікадзе, але їх ще виготовляють.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer-6. Сили оборони України навчилися збивати більшість атакуючих дронів. З моменту першого збиття на території України іранського Shahed-136 Сили протиповітряної оборони знищили 223 такі безпілотники.
- Іран офіційно не визнає передачу росії бойових безпілотників, попри численні підтвердження.
- МЗС України через атаки дронів ініціював розрив дипломатичних відносин з Іраном, а Британія та ЄС запровадили санкції проти виробника дронів і трьох високопосадових військових.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів. Речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в українській армії наразі немає засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, але військові шукають вихід із ситуації.
- 18 жовтня Reuters із посиланням на джерела писало, що Іран відмовився продавати росії більш потужні дрони-камікадзе Arash, щоб США не отримали доступ до технологій.