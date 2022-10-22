Іран засудив заклики до ООН розслідувати постачання росії дронів-камікадзе

Іран рішуче засудив заклики Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН розслідувати постачання росії дронів-камікадзе та їх використання в атаках на Україну.

Про це пише Reuters.

«Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права славетного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії. Він без вагань захищатиме інтереси іранського народу», — заявив представник Міністерства закордонних справ Насер Канаані.

Окремо президент Ірану Ібрагім Раїсі заявив про «різкий попит» на іранську зброю і розповів, що під час його нещодавніх поїздок за кордон, зокрема в Нью-Йорк на Генасамблею ООН, «люди підходили з проханням продати їм військову продукцію». Він не уточнив, яку саме зброю і хто саме просив.