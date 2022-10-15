Німеччина посилить охорону обʼєктів критичної інфраструктури — після диверсій на «Північних потоках»

Німеччина посилить захист обʼєктів критичної інфраструктури після диверсій на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Про це заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, цитує DW.
«Агресивна війна росії проти України також знаменує собою поворотний момент у внутрішній безпеці. Ми готуємося до цього. Захист нашої критичної інфраструктури має найвищий пріоритет», — заявила Фезер.
Так, за її словами, органи безпеки ФРН вживають «додаткових заходів захисту там, де це необхідно». Зокрема, вже посилили захист морської інфраструктури — збільшили присутність федеральної поліції на морі. Оператори критичної інфраструктури повинні «всебічно озброїтись проти таких небезпек, як стихійні лиха, тероризм, диверсії, а також людська помилка», закликала Ненсі Фезер.
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Загалом на обох трубопроводах зафіксували чотири витоки газу.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Газета The Times із посиланням на джерела в британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряють. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають. 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках».