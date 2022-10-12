Польща заявила про витік на одній з ліній російського нафтопроводу «Дружба»

У Польщі на одній з ниток нафтопроводу «Дружба» сталась розгерметизація. Цим газопровом російську нафту постачають до Німеччини.
Про інцидент уранці 12 жовтня повідомив польський оператор PERN.
Пізно ввечері 11 жовтня системи автоматизації виявили витік у трубопроводі «Пшиязь» — приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Це основний маршрут, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Наразі причини інциденту невідомі — тиск на пошкодженій ділянці негайно відключили. Друга лінія працює без змін.
Рятувальні служби PERN і Державна протипожежна служба виїхали на місце події, щоб оцінити ситуацію, убезпечити територію та розпочати рятувальні роботи.
«Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина, Угорщина).
- 26 вересня росіяни за один день зафіксували зниження тиску одразу на двох своїх газопроводах до Європи — на «Північному потоці» та на «Північному потоці — 2», який так і не запустили в роботу. Загалом на обох трубопроводах зафіксували чотири витоки газу.
- 1 жовтня припинились витоки газу з «Північного потоку — 2», 2 жовтня — з «Північного потоку — 1».
- Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Газета The Times із посиланням на джерела у британській розвідці писала, що «Північні потоки» були атаковані російськими підводними дронами. Причетність росії перевіряють. У самій рф традиційно всі звинувачення відкидають. 6 жовтня шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії на «Північних потоках».