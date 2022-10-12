Польща заявила про витік на одній з ліній російського нафтопроводу «Дружба»

У Польщі на одній з ниток нафтопроводу «Дружба» сталась розгерметизація. Цим газопровом російську нафту постачають до Німеччини.

Про інцидент уранці 12 жовтня повідомив польський оператор PERN.

Пізно ввечері 11 жовтня системи автоматизації виявили витік у трубопроводі «Пшиязь» — приблизно за 70 кілометрів від міста Плоцьк. Це основний маршрут, яким сира нафта потрапляє до Німеччини. Наразі причини інциденту невідомі — тиск на пошкодженій ділянці негайно відключили. Друга лінія працює без змін.

Рятувальні служби PERN і Державна протипожежна служба виїхали на місце події, щоб оцінити ситуацію, убезпечити територію та розпочати рятувальні роботи.

«Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина, Угорщина).