Путін підписав «закони» про анексію чотирьох українських областей. І призначив ватажків

Президент росії володимир путін підписав «федеральні закони» про анексію окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Також путін призначив:

дениса пушиліна — «виконувачем обовʼязків глави «днр»;

леоніда пасічника — «виконувачем обовʼязків глави «лнр»;

володимира сальдо — «виконувачем обовʼязків губернатора Херсонської області»;

євгена балицького — «виконувачем обовʼязків губернатора Запорізької області».

30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.