Рада федерації росії остаточно схвалила анексію окупованих частин України

У росії рада федерації ратифікувала «договори» про включення (анексію) окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф.
Анексію рада федерації підтримала одноголосно. Відтак процедура анексії цих українських територій завершена. У росії заявили, що окуповані регіони збережуть свої назви.
30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня путін підписав укази про визнання «незалежності» Херсонської та Запорізької областей України. Він послався на «результати» псевдореферендуму.