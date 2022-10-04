Рада федерації росії остаточно схвалила анексію окупованих частин України

У росії рада федерації ратифікувала «договори» про включення (анексію) окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф.

Анексію рада федерації підтримала одноголосно. Відтак процедура анексії цих українських територій завершена. У росії заявили, що окуповані регіони збережуть свої назви.

30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію.