Російська держдума ратифікувала «договори» про анексію окупованих територій України

Державна дума росії одноголосно ратифікувала «договори про приєднання» до рф окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Спікер держдуми вʼячеслав володін заявив, що відсьогодні, 3 жовтня, у складі росії 89 «субʼєктів».

30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». Для офіційного оформлення «договорів» ще потрібне схвалення ради федерації.